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Джошуа: Удар правой от Кличко - это было нечто, это был «сладкий» удар

Джошуа: Удар правой от Кличко - это было нечто, это был «сладкий» удар

Чемпион мира по версиям WBA IBF IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), рассказал о своем нокдауне в состоявшемся 29 апреля поединке против Владимира Кличко (64-5, 53 КО), заявив, что даже не увидел удар правой от украинца.

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По словам Джошуа, он очень высоко ценит интеллект Владимира Кличко, но чувствовал, что его уличный менталитет поможет одержать победу на «Уэмбли».

«Он очень умен, у него есть научная степень в философии, но у него нет таких навыков, как у меня, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports. - Как только бой был остановлен, я улыбнулся и сказал себе: «Ты не можешь меня взять. Но его удар правой, это было нечто. Но даже этого было недостаточно, чтобы победить меня. Этот удар свалил меня, но не победил. Надо признать, я даже не видел, что произошло. Это был «сладкий» удар».

Напомним, 29 апреля Джошуа одержал победу над  Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

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По материалам: klitschko-brothers
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