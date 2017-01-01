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Фьюри: Я побил непобедимого человека, надо ли мне делать что-то еще?

Фьюри: Я побил непобедимого человека, надо ли мне делать что-то еще?

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 KO) признал, что может и не вернуться в бокс. Фьюри не выступал с ноября 2015 года и ранее заявлял, что вернётся на ринг в этом году.

«Моё время было два года назад. Если я вернусь — сделаю объявление, если нет — прощайте— приводит слова Фьюри Boxing Scene. - Это дело надо по-настоящему любить и хотеть, быть действительно голодным. Я не побежден — второй в истории чемпионов супертяжёлого веса, кто уйдет непобежденным, после Рокки Марчиано.

Я объединил весь дивизион, побил непобедимого человека. Надо ли мне делать что-то ещё?»

Напомним, Фьюри последний раз выходил в ринг в ноябре 2015 года в Дюссельдорфе (Германия), когда сенсационно отобрал титулы IBF/WBO/ WBA Super у Владимира Кличко, победив его по очкам.
По материалам: Чемпионат.com
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