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Роган: Макгрегор потряс Мейвезера своей уверенностью

Комментатор UFC Джо Роган считает, что чемпион UFC Конор Макгрегор (21-3) впечатлил Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО) своей уверенностью.

Комментатор UFC Джо Роган считает, что чемпион UFC Конор Макгрегор (21-3)  впечатлил Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО) своей уверенностью.

«Конор — весёлый человек. Он смеётся и развлекается, в то время как Флойд был потрясен его уверенностью, когда они стояли лицом к лицу, — цитирует Рогана Boxing Scene. - С Флойдом все дело в том, что ты представляешь, как с ним быть, пока не окажешься с ним на ринге. А потом понимаешь, насколько он хорош. Его защита просто на другом уровне. Он вычисляет твои действия и ловит тебя еще до того, как ты сам поймешь, что делаешь. В боксе он просто волшебник».

Напомним, 12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).
По материалам: Чемпионат.com
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