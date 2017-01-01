Варгас: Макгрегора даже в спарринге посылают в нокаут

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас (27-2, 10 КО) со ссылкой на неназванный источник утверждает, что чемпион UFC Конор Макгрегор (21-3) побывал в нокауте во время подготовки к поединку с Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО). Варгас сослался на информацию из тренировочного лагеря Макгрегора, но называть источник не стал.«Да его даже в спарринге посылают в нокаут. Мир бокса — маленький, у нас узкий круг .источника не назову», - сказал Варгас.Утверждение Джесси Варгаса отличается от информации от самих спарринг-партнеров Конора Макгрегора, которые восхваляют прекрасную физическую форму и невероятный удар левой в исполнении ирландца.Например, ирландский боксер-любитель Тирнан Брэдли: «Вы видели фото, которое Конор разместил в своём instagram после наших спаррингов? Люди спрашивают, насколько сильным будет его удар левой в 10-унциевых перчатках… Я вам так скажу: он снес меня с ног апперкотом в 16-унциевых!»Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, считает своего подопечного очень способным учеником: «Он будет хорошо готов к бою. У нас прошел первый тренировочный лагерь, у нас были отличные спарринг-партнеры, и как мы и ожидали, его навыки с каждым днем все более развиваются. В конце концов, это же не попытка победить на Уимблдоне?Он понимает главное: как держать и рвать дистанцию, как двигаться. Это не похоже на ММА — здесь не надо беспокоиться по поводу ударов ногами. Это — новый опыт. Первый тренировочный лагерь прошел отлично и я отправляюсь в Лас-Вегас, где у нас пройдет второй, заключительный лагерь. Главная задача — подвести Макгрегора к поединку на пике его возможностей».Напомним, 12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).