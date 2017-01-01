Артур Шпилька проиграл нокаутом Адаму Ковнацки (+Видео)

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15 июля в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в рамках которого не знающий поражений американский супертяжеловес польского происхождения 28-летний Адам Ковнацки (16-0, 13 КО) нокаутировал в четвертом раунде экс-претендента на мировой титул 28-леитнего поляка Артура Шпильку (20-3, 15 КО).



После боя Ковнацки отметил, что сумел справиться со Шпилькой быстрее, чем чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер.



«Я знал, что выиграю, — приводит слова Ковнацки BoxingScene. - После первого же удара, который я провел ему в туловище, я знал, что он будет моим. Мой прессинг был слишком хорош для него. У меня отличный тренер и отличная команда, которые помогли мне набрать отличную форму. Нужно отдать им должное, потому что я был готов ко всему, что предпримет соперник.



Я одолел Шпильку быстрее, чем это сделали Уайлдер или Дженнингс. Думаю, что теперь гораздо больше людей будут знать меня».



