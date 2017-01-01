WSB. Казахстан победил Кубу в финале VII сезона и стал трехкратным чемпионом

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Вчера, 15 июля, в Астане (Казахстан) состоялся финальный матч седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB) между командами Казахстана - Astana Arlans («Волки из Астаны») и Кубы - Cuba Domadores («Кубинские укротители»). Победили хозяева ринга, став трехкратными чемпионами WSB.



Финальная встреча проходила в напряженной борьбе. По итогам десяти поединков счет был равным – 5:5. Итог противостояния решался в дополнительном, одиннадцатом бою, который проходил в весовой категории до 52 кг.



Казахстанский боксер Олжас Байниязов оказался сильнее кубинца Фрэнка Сальдивара и помог своей команде завоевать третий трофей. Astana Arlans стала самой титулованной командой WSB. Ранее казахстанцы побеждали в четвертом и шестом сезонах.

Вчера, 15 июля, в Астане (Казахстан) состоялся финальный матч седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB) между командами Казахстана - Astana Arlans («Волки из Астаны») и Кубы - Cuba Domadores («Кубинские укротители»). Победили хозяева ринга, став трехкратными чемпионами WSB.Финальная встреча проходила в напряженной борьбе. По итогам десяти поединков счет был равным – 5:5. Итог противостояния решался в дополнительном, одиннадцатом бою, который проходил в весовой категории до 52 кг.Казахстанский боксер Олжас Байниязов оказался сильнее кубинца Фрэнка Сальдивара и помог своей команде завоевать третий трофей. Astana Arlans стала самой титулованной командой WSB. Ранее казахстанцы побеждали в четвертом и шестом сезонах.