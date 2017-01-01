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WSB. Казахстан победил Кубу в финале VII сезона и стал трехкратным чемпионом

WSB. Казахстан победил Кубу в финале VII сезона и стал трехкратным чемпионом

Вчера, 15 июля, в Астане (Казахстан) состоялся финальный матч седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB) между командами Казахстана -  Astana Arlans («Волки из Астаны») и Кубы  - Cuba Domadores («Кубинские укротители»). Победили хозяева ринга, став трехкратными чемпионами  WSB.

Финальная встреча проходила в напряженной борьбе. По итогам десяти поединков счет был равным – 5:5. Итог противостояния решался в дополнительном, одиннадцатом бою, который проходил в весовой категории до 52 кг.

Казахстанский боксер Олжас Байниязов оказался сильнее кубинца Фрэнка Сальдивара и  помог своей команде завоевать третий трофей.  Astana Arlans стала самой титулованной командой WSB. Ранее казахстанцы побеждали в четвертом и шестом сезонах.
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