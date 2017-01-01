Стивен Эспиноса: Решение по реваншу Джошуа-Кличко будет объявлено в ближайшее время

Поединок-реванш между действующим и бывшим чемпионами мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) будет официально подтверждён в ближайшее время, считает вице-президент Showtime Sports Стивен Эспиноса.
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