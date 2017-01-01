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Стивен Эспиноса: Решение по реваншу Джошуа-Кличко будет объявлено в ближайшее время

Стивен Эспиноса: Решение по реваншу Джошуа-Кличко будет объявлено в ближайшее время

Поединок-реванш между действующим и бывшим чемпионами мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) будет официально подтверждён в ближайшее время, считает вице-президент Showtime Sports Стивен Эспиноса.

По мнению функционера, реванш состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Ориентировочная дата реванша — ноябрь 2017-го года.

Отметим, что Владимир Кличко всё ещё официально не дал своё согласие на реванш.

Стивен Эспиноса: «Я считаю, что Эдди Хирн в настоящий момент максимально близок к тому, чтобы закрыть вопрос в самое ближайшее время. Ни для кого не секрет, что мы уже давно вынашиваем идею пригласить боксировать в США Энтони Джошуа. А в реванше с Владимиром Кличко — это было бы просто невероятно.

К тому же, никаких сомнений, что поединок Джошуа-Кличко II на некоторое время станет самым крупным поединком супертяжей, проводимых в Лас-Вегасе. Это был бы бой-претендент на звание поединок года. И, конечно же, для многих в США это стало бы началом, первым знакомством с Энтони Джошуа».
По материалам: vringe.com
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