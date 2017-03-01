Ломаченко: Интересно послушать, что скажет Макгрегор после боя с Мейвезером

Чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал обещание чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора нокаутировать знаменитого экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего за четыре раунда.«Было бы интересно послушать, что он скажет после боя, – сказал Ломаченко Behind The Gloves. – Потому что все, кто разбираются в боксе, понимают, что этого не случится».Напомним, 12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).