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Ломаченко: Интересно послушать, что скажет Макгрегор после боя с Мейвезером

Ломаченко: Интересно послушать, что скажет Макгрегор после боя с Мейвезером

Чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал обещание чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора нокаутировать знаменитого экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего за четыре раунда.

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«Было бы интересно послушать, что он скажет после боя, – сказал Ломаченко Behind The Gloves. – Потому что все, кто разбираются в боксе, понимают, что этого не случится».

Напомним, 12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).
По материалам: Sportbox.ru
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