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Дибелла: Бой Мейвезер - Макгрегор — спектакль
Дибелла: Бой Мейвезер - Макгрегор — спектакльИзвестный промоутер Лу Дибелла, ведающий делами чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, высказал своё отношение к поединку бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Откровенно говоря, этот бой вредит любому вечеру бокса, — приводит слова Дибеллы BoxingScene. - Он отбирает слишком много внимания и захватывает людей. Это не боксёрский поединок, это — спектакль. Это развлекательное шоу для миллионов людей. Встреча Мейвезера и Макгрегора доказала то, что мы работаем в развлекательной индустрии».

Напомним, 12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).
По материалам: Чемпионат.com
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