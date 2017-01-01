Менеджер Ломаченко: Если в 59 кг не будет хороших боев, перейдем в легкий вес

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) 5 августа проведет защиту титула в бою с колумбийцем Мигелем Марриагой (25-2, 21 КО), а в случае ожидаемого успеха Ломаченко вернется на ринг в декабре.Менеджер украинца Эгис Климас в интервью Boxingscene заявил, что бой с Марриагой может стать для «Хай-Тека» последним в нынешней категории.«Посмотрим на возможные варианты, потому что нам сказали, что (на 5 августа) все бойцы были либо заняты, либо им не подходила дата, — сказал Климас. — У Top Rank есть новая программа на ESPN, и дата следующего выступления Василия уже запланирована. Если мы сможем получить хороший бой в 59 кг, то почему нет? Но если на горизонте не будет ничего интересного, мы не станет думать дважды, перейдём в лёгкий вес и уже там будем смотреть, кто доступен».