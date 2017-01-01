На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) и претендент на его титул Мигель Марриага (25-2, 21 КО) из Колумбии, встретились на пресс-конференции, посвященной их бою, который состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США).

В пресс-конференции принял участие и  мексиканский легковес Раймундо Бельтран, который также выступит в шоу против костариканца Брайана Васкеса.

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)
Фото Boxingscene.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага
Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)
Соперник Ломаченко: Знаю, что не буду фаворитом в бою с украинцем
Назван соперник Ломаченко на бой 5 августа
Ломаченко наглядно ответил Ригондо (Фото)
Боб Арум назвал следующего соперника Василия Ломаченко
Ломаченко оставил вакантным титул WBO в полулегком весе?
Василий Ломаченко vs Роман Мартинес: дуэль взглядов (Видео)
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)
Ломаченко: Перееду Ригондо, как танк
Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)
Мейвезер заявил, что бой с Макгрегором будет последним независимо от исхода
Эгис Климас — о поединке Ломаченко-Ригондо
Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)
Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)
Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях
Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)
Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Последние новости спорта

13:01 Формула-1. Гран-при Великобритании. Боттас – лучший в первой сессии свободных заездов 45 | Формула-1

12:31 Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото) 66 | Бокс / Фото

11:44 Ломаченко: Перееду Ригондо, как танк 127 | Бокс

11:33 Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео) 151 | Бокс / Видео

22:58 Уимблдон. Людмила Киченок в миксте завершила выступление в четвертьфинале 668 | Теннис

21:37 Француз Барде победил на 12-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 132-й (+Видео) 735 | Велоспорт

18:16 Винус Уильямс не пустила Конту в финал Уимблдона 877 | Теннис

17:43 Уимблдон. Мугуруса стала первой финалисткой 977 | Теннис

16:06 Формула-1. Гран-при Великобритании: Превью 847 | Формула-1

14:41 Усэйн Болт стал лучшим зарубежным спортсменом по версии американской премии ESPY 858 | Новости спорта / Легкая атлетика

Все новости

ФОТО

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

ВИДЕО

Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)





Топ-новости недели

Сергей Смелик и Ольга Ляхова - лучшие легкоатлеты Украины в июне
Уимблдон. Людмила Киченок в миксте вышла в четвертьфинал
Уимблдон. Маррей не пробился в полуфинал и сложил полномочия действующего чемпиона
Уимблдон. Свитолина не прошла в четвертьфинал, проиграв Остапенко
Женская сборная Украины по волейболу – победитель Евролиги








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (184)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги