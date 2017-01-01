Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

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В пресс-конференции принял участие и мексиканский легковес Раймундо Бельтран, который также выступит в шоу против костариканца Брайана Васкеса.



Фото Boxingscene.com Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) и претендент на его титул Мигель Марриага (25-2, 21 КО) из Колумбии, встретились на пресс-конференции, посвященной их бою, который состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США).В пресс-конференции принял участие и мексиканский легковес Раймундо Бельтран, который также выступит в шоу против костариканца Брайана Васкеса.