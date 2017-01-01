Ломаченко: Перееду Ригондо, как танк

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал возможность проведения боя с чемпионом WBA в полулёгком весе Гильермо Ригондо.«Лично я хотел бы встретиться с Майки Гарсией, — приводит слова Ломаченко Fight Hub TV. - Я сторонник той точки зрения, что нужно проводить бои, которые поддерживают фанаты, которые нравятся людям. Фанаты много говорят о моём поединке с Ригондо. Я бы с удовольствием встретился с ним.Это не я вызываю его в ринг, не я прошу боя с ним, а он хочет драться со мной. Но он должен понимать, что если мы выйдем в ринг, то я перееду его, как танк».Напомним, свой следующий поединок Василий Ломаченко проведет против колумбийца Мигеля Марриаги (25-2, 21 КО) 5 августа в Лос-Анджелесе (США).