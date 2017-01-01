Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Сегодня, 11:33 135 | Бокс / Видео

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 40-летний Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) и ирландский представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор в рамках пресс-тура продолжают раскручивать свой поединок, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе (США).



На этот раз на пресс-конференции в Бруклине Мейвезер устроил для Конора Макгрегора долларовый дождь.







Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 40-летний Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) и ирландский представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор в рамках пресс-тура продолжают раскручивать свой поединок, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе (США).На этот раз на пресс-конференции в Бруклине Мейвезер устроил для Конора Макгрегора долларовый дождь.