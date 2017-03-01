Мейвезер заявил, что бой с Макгрегором будет последним независимо от исхода

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 40-летний(49-0, 26 КО) заявил, что бой с ирландским представителем смешанных единоборствстанет последним для американца независимо от исхода.«Этот бой будет последним. Я больше не могу. Для моего тела это изнурительно. Независимо от того, что произойдет 26 августа, я больше не могу этого делать. Мое тело доведено до предела. Я думал, что готов вернуться в форму, но это сложно. Я не тот боксер, что был два года назад. Это делает бой интересным», - приводит слова Мейвезера FightHype.com.Бой Мейвезер — Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе.