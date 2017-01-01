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Эгис Климас — о поединке Ломаченко-Ригондо
Эгис Климас — о поединке Ломаченко-РигондоЭгис Климас, менеджер украинского чемпиона по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), посредством соцсетей «провёл переговоры» с кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) по поводу организации поединка двукратных олимпийских чемпионов до конца текущего года. 

«Послушай, у нас с Василием была встреча с промоутером сегодня. Говорили по поводу того, чтобы следующую защиту титула провести с тобой. Предварительные сроки — декабрь. Боб Арум ответил: ”Эти парни только в соцсетях такие смелые, по факту они ни разу не обращались ко мне с реальным предложением”. Но всё же Боб заверил, что если твоя команда затребует реальный подъёмный гонорар, то никаких проблем — бой состоится», — говорится в сообщении Климаса, адресованному кубинскому боксёру.  

«Не забывай — это ты нуждаешься в Ломаченко, а не наоборот. Он будет защищать свой титул в своей весовой категории, поэтому прекращай с разговорами о том, что у Ломаченко есть какие-то преимущества. Не забывай: не мы обратились к тебе, а ты обратился к нам. Мы же со своей стороны сделаем всё для того, чтобы до конца года поединок состоялся. Всё теперь зависит от тебя и твоей команды. И последнее: прекращай с соцсетями, если действительно заинтересован в поединке», — добавил менеджер.

Напомним, свой следующий поединок Василий Ломаченко проведёт против колумбийца Мигеля Марриага (25-2, 21 КО). Гильермо Ригондо же вынужден дать реванш мексиканцу Мойсесу Флоресу (25-0, 17 КО) после того, как результат их первой схватки, завершившейся нокаутом уже в дебюте встречи, впоследствии был пересмотрен и заменён на «несостоявшийся».   


По материалам: vringe.com
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