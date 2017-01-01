Паркер: У Уайдера хороший удар справа, все остальное - посредственное

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (23-0, 18 КО) не впечатлен мастерством чемпиона мира по версии WBC в этой же весовой категории американца Деонтея Уайлдера (19-0, 19 КО).«У Деонтея Уайлдера хороший удар справа, все остальное - довольно посредственное, - сказал Паркер в интервью Sky Sports. - В бою с ним нужно много двигаться и пытаться попасть ему в подбородок. Я думаю, что смог бы раскрыть много слабых мест у Уайлдера, хотя и он мог бы показать мои слабые места. Все будет зависеть от того, кто из нас будет усерднее тренироваться и подойдет к бою в лучшей готовности».