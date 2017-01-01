Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Сегодня, 11:32 0 | Бокс / Видео

5 августа в Лос-Анджелесе (США) чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) проведет защиту титула против колумбийского «Скорпиона» Мигеля Марриаги (25-2, 21 КО).



Василий Ломаченко VS Мигель Марриага. Промо боя. Видео:



