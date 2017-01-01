Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)

Сегодня, 10:53 0 | Бокс / Видео

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) и претендент на его титул Мигель Марриага (25-2, 21 КО) из Колумбии, встретились на пресс-конференции, посвященной их бою, который состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США).



Ломаченко заявил, что готов проводить бои гораздо чаще, чем он это делает сейчас.



«Я готов боксировать каждые два месяца. Если компания Top Rank готова мне это устроить, я готов делать это каждые два месяца», - сказал Василий.

«Не знаю, как насчет каждых двух месяцев, насчет шести боев в год, но четыре в год можно устроить», - прокомментировал слова Ломаченко его промоутер Боб Арум.



Ломаченко также рассказал до какого времени ему будет интересен бой-реванш против мексиканца Орландо Салидо.



«Он мне важен сейчас и будет важен, наверное, еще год. Если в течение года с ним не договорятся, я больше не хочу с ним встречаться и вести переговоры, потому что все будут говорить, что я побил старого человека», - сказал украинец.



На пресс-конференции состоялась первая дуэль взглядов Василия Ломаченко и Мигеля Марриаги.









По материалам: Boxingnews