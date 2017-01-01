У Луиса Ортиса хотят сорвать реванш Джошуа–Кличко

В команде кубинского супертяжеловеса(27-0, 23 КО) не намерены отступать в борьбе за бой с британским «суперчемпионом» мира по версии WBA(19-0, 19 КО). Последний собирается выйти в ринг осенью и либо провести реванш с, либо обязательную защиту (по линии IBF) с Кубратом Пулевым. Однако, у Ортиса — официального претендента на титул WBA — настаивают, что следующим соперником Джошуа должен стать именно кубинец.«Эдди Хирн (промоутер Джошуа) может встречаться с кем угодно, но мы разговаривали с промоутером Ортиса, и он отметил, что у него есть письмо от WBA, в котором чёрным по белому прописаны обязательства. Если они будут нарушены, мы выиграем судебный иск у WBA за нарушение Акта Мухаммеда Али за намеренный вред карьере боксера», — заявил менеджер Луиса Джей Хименес в интервью Boxingscene. - Ортис упорно тренируется с прошлого месяца и когда придет время, выйдет в ринг в лучшей форме. Однако, его сильно разочаровывает позиция WBA».