Назван следующий соперник Александра Гвоздика

Следующим соперником украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (13-0, 11 КО), занимающего вторую строчку в рейтинге WBC, может стать американский боксер Крейг Бейкер (17-1, 13 КО).Крейг Бейкер стал известен любителям бокса в феврале 2015 года, когда он сенсационно нокаутировал во втором раунде известного кубинца Умберто Савинье. Однако уже через три месяца Бейкер проиграл техническим нокаутом в третьем раунде доминиканцу Эдвину Родригесу.После поражения от Родригеса Бейкер не выступал 13 месяцев, но в первом же бою после возвращения он нокаутировал в восьмом раунде небитого ранее австралийца Стива Ловетта, бой с которым и остается последним в послужном списке Бейкера на данный момент.Поединок Александра Гвоздика с Крейгом Бейкером может состояться 19 августа на Pinnacle Bank Arena (Линкольн, Небраска, США) в андеркарде поединка за звание неоспоримого чемпиона мира в первом полусреднем весе между чемпионом по версиям WBC, WBO Теренсом Кроуфордом (31-0, 22 КО) и чемпионом по версиям IBF, WBA, IBO Джулиусом Индонго (22-0, 11 КО).