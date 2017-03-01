Макгрегор: Мейвезер окажется без сознания в течение четырех раундов

Боец UFC Конор Макгрегор выразил уверенность, что легко расправится с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО).«У него маленькие ноги, маленькое туловище и маленькая голова. Я собираюсь нокаутировать его за четыре раунда. Запомните мои слова», — цитирует Макгрегора BoxingScene. - Он окажется без сознания в течение четырех раундов.Он никогда не встречался с такой подвижностью, мощью и свирепостью. Он дрался с людьми, которые боялись его. Я не боюсь его. Я не боюсь всех этих ограничений правилами. Эти ограничения делают поединок лишь наполовину настоящей битвой, даже на четверть. Это не настоящий бой. Если бы это был настоящий бой, то не продлился бы даже раунда».12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).