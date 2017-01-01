Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Вчера, 13:27 283 | Бокс / Фото





Фото Boxingscene.com Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 40-летний американец Флойд Мейвезер-мадший (49-0, 26 КО) и боец UFC Конор Макгрегор провели первую совместную пресс-конференцию в рамках начавшегося пресс-тура, посвященного их поединку. 12-раундовый бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).