Усик: Хук — наглый, грязный, нарывистый, давно хотел с ним побоксировать

Вчера, 12:07 247 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе



«Я два дня наблюдал за дебатами фанов. У нас были варианты: Хук, Кудряшов, Перес. За него проголосовали 67%. Если люди хотят, то, естественно, я дам этот бой? – сказал Усик в интервью телеканалу «Интер». - Давно хотел с ним побоксировать. Он наглый, грязный, нарывистый такой. Интересно просто. Наверное, бог нам дает такие возможности, о которых мы думаем. Так что все слава богу».



WBSS: поединок Усик–Хук состоится в Киеве — источник

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) объяснил причину того, почему он выбрал Марко Хука (40-4-1, 27 КО) в качестве соперника на четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS).«Я два дня наблюдал за дебатами фанов. У нас были варианты: Хук, Кудряшов, Перес. За него проголосовали 67%. Если люди хотят, то, естественно, я дам этот бой? – сказал Усик в интервью телеканалу «Интер». - Давно хотел с ним побоксировать. Он наглый, грязный, нарывистый такой. Интересно просто. Наверное, бог нам дает такие возможности, о которых мы думаем. Так что все слава богу».