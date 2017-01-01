WBSS: поединок Усик–Хук состоится в Киеве — источник

Вчера, 11:54 271 | Единоборства / Бокс

Появилась информация, согласно которой четвертьфинальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO украинцем



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Появилась информация, согласно которой четвертьфинальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO украинцем Александром Усиком (12-0, 10 КО) и бывшим обладателем этого титула немцем Марко Хуком (40-4-1, 27 КО) состоится в Киеве.Как сообщает vRINGe , столица Украины действительно является приоритетным вариантом места проведения боя, однако дата на данный момент ещё не определена. Предположительно, поединок состоится в сентябре.