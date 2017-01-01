Независимые судьи признали, что Хорн заслуженно победил Пакьяо

Сегодня, 16:22 0 | Единоборства / Бокс

Анонимные независимые судьи, изучавшие бой между Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО) и Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), признали, что австралиец был заслуженно признан победителем, сообщает пресс-служба WBO.



Пакьяо, защищавший 2 июля титул чемпиона по версии WBO,



По мнению анонимных арбитров, Хорн выиграл семь раундов, а Пакьяо – пять. Таким образом, решение и присуждении победы Джеффу признано справедливым.



Анонимные независимые судьи, изучавшие бой между Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО) и Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), признали, что австралиец был заслуженно признан победителем, сообщает пресс-служба WBO.Пакьяо, защищавший 2 июля титул чемпиона по версии WBO, проиграл Хорну единогласным решением судей. Мэнни назвал судейство несправедливым, а Филиппинский правительственный совет по играм и развлечениям обратился к WBO с призывом проверить решения рефери и судей.По мнению анонимных арбитров, Хорн выиграл семь раундов, а Пакьяо – пять. Таким образом, решение и присуждении победы Джеффу признано справедливым.