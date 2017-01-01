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Независимые судьи признали, что Хорн заслуженно победил Пакьяо

http://www.sportonline.ua/fights/boxing/40452-pakyao-proigral-hornu-i-poteryal-titul-chempiona-wbo-video.html

Анонимные независимые судьи, изучавшие бой между Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО) и Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), признали, что австралиец был заслуженно признан победителем, сообщает пресс-служба WBO.

Пакьяо, защищавший 2 июля титул чемпиона по версии WBO, проиграл Хорну единогласным решением судей. Мэнни назвал судейство несправедливым, а Филиппинский правительственный совет по играм и развлечениям обратился к WBO с призывом проверить решения рефери и судей.

По мнению анонимных арбитров, Хорн выиграл семь раундов, а Пакьяо – пять. Таким образом, решение и присуждении победы Джеффу признано справедливым.

По материалам: Чемпионат.com
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