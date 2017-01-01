Независимые судьи признали, что Хорн заслуженно победил Пакьяо

Анонимные независимые судьи, изучавшие бой между Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО) и Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), признали, что австралиец был заслуженно признан победителем, сообщает пресс-служба WBO.
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