Рябинский об итогах жеребьевки WBSS

Сегодня, 14:20 0 | Единоборства / Бокс

В Монте-Карло (Монако) состоялась официальная процедура жеребьёвки первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Призовой фонд турнира составляет 50 миллионов долларов.



Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский заявил, что в карьере российского боксера Дмитрия Кудряшова (21-1, 21 КО) поединок с кубинцем Юниэром Дортикосом (21-0, 20 КО) в первом тяжелом весе станет хорошим испытанием.



Итоги жеребьевки WBSS: названы соперники Усика, Гассиева, Бриедиса и Кудряшова



Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский прокомментировал шансы своего подопечного Дмитрия Кудряшова (21-1, 21 КО) в противостоянии с кубинским нокаутёром Юниэром Дортикосом (21-0, 20 КО).

«Во Всемирной боксёрской суперсерии собраны очень серьёзные ребята, и после жеребьёвки говорить о каком-то везении не приходится», — приводит слова Рябинского



Я бы сказал так: кубинец Дортикос — это хороший вариант для Димы. Это очень неплохой путь — если Дима выиграет этот бой, то попадает на победителя пары Гассиев-Влодарчик, что тоже, на мой взгляд, здорово. Это вполне оптимальный для Димы путь, я доволен этим вариантом».





В Монте-Карло (Монако) состоялась официальная процедура жеребьёвки первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Призовой фонд турнира составляет 50 миллионов долларов.Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский заявил, что в карьере российского боксера Дмитрия Кудряшова (21-1, 21 КО) поединок с кубинцем Юниэром Дортикосом (21-0, 20 КО) в первом тяжелом весе станет хорошим испытанием.Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский прокомментировал шансы своего подопечного Дмитрия Кудряшова (21-1, 21 КО) в противостоянии с кубинским нокаутёром Юниэром Дортикосом (21-0, 20 КО).«Во Всемирной боксёрской суперсерии собраны очень серьёзные ребята, и после жеребьёвки говорить о каком-то везении не приходится», — приводит слова Рябинского Р-Спорт Я бы сказал так: кубинец Дортикос — это хороший вариант для Димы. Это очень неплохой путь — если Дима выиграет этот бой, то попадает на победителя пары Гассиев-Влодарчик, что тоже, на мой взгляд, здорово. Это вполне оптимальный для Димы путь, я доволен этим вариантом».