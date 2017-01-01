Красюк: Для Усика участие в WBSS – это возможность собрать все пояса за 12 месяцев

В связи с участием во Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) чемпиону мира по версии WBO в тяжёлом весе(12-0, 10 КО) пришлось перекроить планы на ближайшее будущее, однако он об этом ничуть не сожалеет, поскольку получит возможность стать безоговорочно лучшим бойцом дивизиона. Об этом в интервью Boxingscene рассказал генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.«Мы обсуждали участие в WBSS задолго до того, как об этом было объявлено официально, — говорит Красюк. — Нам было известно о планах организаторов, но у нас не было достаточной уверенности, что турнир действительно состоится. Однако, наши партнёры из WBSS предоставили нам убедительные аргументы, и тогда мы решили участвовать.У Усика на конец августа была запланирована добровольная защита в Одессе, также у нас была подтверждённая дата в ноябре в Европе и в феврале 2018 года в США, так что он был достаточно занят на ближайшее время. Но объединение всех поясов в тяжёлом весе — часть нашей стратегии, и мы не могли упустить такую привлекательную возможность собрать все титулы всего за 12 месяцев. В противном случае Александр бы не согласился на участие в турнире. Есть только один способ стать лучшим боксёром в дивизионе — побить всех лучших бойцов. И WBSS представляется наилучшей для этого возможностью».Отметим, что первом сезоне WBSS в первом тяжелом (до 90,9 кг), кроме Усика, примут участие чемпион WBC Марис Бриедис, чемпион WBA Regular - Юниер Дортикос, чемпион IBF Мурат Гассиев, Марко Хук, Дмитрий Кудряшов, Кшиштоф Влодарчик и Майк Перес.Процедура жеребьевки пройдет в Монако, в суботу, 8 июля.