Рябинский: IBF сняла все обвинения с Поветкина

Сегодня, 10:50 0 | Единоборства / Бокс

Международная боксерская федерация (IBF) сняла все обвинения с российского супертяжеловеса Александра Поветкина и вернула его в рейтинг. Об этом глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский написал в



«Потихоньку добиваемся побед. Ещё одна боксёрская федерация (IBF) сняла с Поветкина все обвинения. Он в рейтинге. Мы отобьём Сашу! Я же обещал!», - написал Рябинский.



Ранее IBF вернула Поветкина в свой рейтинг, где российский боксер занял 13-е место. Чемпионским титулом этой организации владеет британец Энтони Джошуа.

Международная боксерская федерация (IBF) сняла все обвинения с российского супертяжеловеса Александра Поветкина и вернула его в рейтинг. Об этом глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский написал в «Твиттере» «Потихоньку добиваемся побед. Ещё одна боксёрская федерация (IBF) сняла с Поветкина все обвинения. Он в рейтинге. Мы отобьём Сашу! Я же обещал!», - написал Рябинский.Ранее IBF вернула Поветкина в свой рейтинг, где российский боксер занял 13-е место. Чемпионским титулом этой организации владеет британец Энтони Джошуа.