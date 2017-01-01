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Лебедев: Поветкин – реальная угроза для Уайлдера

Лебедев: Поветкин – реальная угроза для Уайлдера

Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе россиянин Денис Лебедев (29-2-0-1, 22 КО) считает, что его соотечественник, супертяжеловес Александр Поветкин (32-1, 23 КО) является настоящей угрозой для чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО).

«Вы же понимаете, здесь имеет место быть политический момент, кто в теме профессионального бокса — все об этом знают, — приводит слова Лебедева ТАСС. — Я с детства знаю Сашу Поветкина, для него яблоко с чужого огорода будет допингом. Время все покажет, и мы узнаем настоящую правду. Александр Поветкин сегодня — один из лучших супертяжеловесов в мире, и для Деонтея Уайлдера это была настоящая угроза, я не говорю, что Поветкин бы стопроцентно выиграл, но шансы были очень большие.

Мое мнение такое — Сашу просто сняли с пробега, красиво и технично. Но сейчас благодаря работе юристов компании „Мир бокса" он восстанавливает репутацию», — добавил Лебедев.
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