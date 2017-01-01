Лебедев: Поветкин – реальная угроза для Уайлдера

Сегодня, 09:29 0 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе россиянин Денис Лебедев (29-2-0-1, 22 КО) считает, что его соотечественник, супертяжеловес Александр Поветкин (32-1, 23 КО) является настоящей угрозой для чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО).



«Вы же понимаете, здесь имеет место быть политический момент, кто в теме профессионального бокса — все об этом знают, — приводит слова Лебедева



Мое мнение такое — Сашу просто сняли с пробега, красиво и технично. Но сейчас благодаря работе юристов компании „Мир бокса" он восстанавливает репутацию», — добавил Лебедев.

Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе россиянин(29-2-0-1, 22 КО) считает, что его соотечественник, супертяжеловес(32-1, 23 КО) является настоящей угрозой для чемпиона мира по версии WBC американца(38-0, 37 КО).«Вы же понимаете, здесь имеет место быть политический момент, кто в теме профессионального бокса — все об этом знают, — приводит слова Лебедева ТАСС . — Я с детства знаю Сашу Поветкина, для него яблоко с чужого огорода будет допингом. Время все покажет, и мы узнаем настоящую правду. Александр Поветкин сегодня — один из лучших супертяжеловесов в мире, и для Деонтея Уайлдера это была настоящая угроза, я не говорю, что Поветкин бы стопроцентно выиграл, но шансы были очень большие.Мое мнение такое — Сашу просто сняли с пробега, красиво и технично. Но сейчас благодаря работе юристов компании „Мир бокса" он восстанавливает репутацию», — добавил Лебедев.