Красюк: Наиболее вероятные первые соперники Усика в суперсерии - Марко Хук и Майк Перес

Сегодня, 08:31 54 | Единоборства / Бокс

Александр Красюк, генеральный директор К2 Promotions в Украине, в интервью



«Сегодня мы вылетаем в Монако, где на выходных состоятся официальные процедуры Мировой суперсерии — жеребьевки, назначения. Там будет обсуждаться и дата первого боя Александра. Сама процедура жеребьевки пройдет в субботу, 8 июля», — заявил Александр Красюк.



«Наши задачи получить соперника, дату и место. На официальной процедуре жеребьевки будут присутствовать я, Александр Усик, его менеджер Эгис Климас и тренер Сергей Ватаманюк. Вчера Александр прилетел из Буковеля, где проводил этап общефизической подготовки, в Киев, чтобы сегодня успеть на самолет.



Таким образом, поединок Александра, который планировался на конец августа в Украине, будет отменен. Скорее всего, поединок Александра пройдет теперь в сентябре, и в зависимости от того, кто будет соперником, будет определено и место. Возможно, это тоже будет Украина.



Наиболее вероятными противника Александр, как сеяного боксера, на данный момент мне видятся Марко Хук и Кшиштоф Гловацкий. Хотя кандидатура польского боксера еще окончательно не утверждена, возможен также вариант с кубинцем Майком Пересом, который недавно спустился в „крузера". Еще есть два несеянных боксера — Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик, но россиянин — обязательный претендент Мариусу Бриедису, а поляк — Мурату Гассиеву. На выходных это все должно определится.



Кто будет в тренировочном лагере Александра в рамках подготовки к боям Суперсерии?

На данный момент Александр готовит «физику» с Сергеем Ватаманюком, до его тренера Расса Анбера очередь еще не дошла. Вряд ли, в лагере Усика появятся новые имена.



Можно ли считать Александра фаворитом этого турнира?

8 человек, 4 чемпиона мира. Я ангажированный человек (смеется). Теоретически, конечно, можно. Если поставить вопрос, если ли шансы на победу? Конечно, есть. Высоки ли эти шансы? Достаточно высоки. Но, по правилам турнира, поражение можно заработать не только в ринге. Травма, например, или какие-то другие обстоятельства могут стать определяющими. Если боксер получит травму во время подготовки, он покидает турнир.



Ранее вы говорили, что есть определенные сомнение в том, что турнир сможет пройти так, об этом заявляют организаторы. Что поменялось с тех пор?

У нас действительно были сомнения, и эти сомнения мы высказали организаторам. И они предоставили нам достаточные аргументы для того, чтобы мы согласились участвовать в этом турнире. На самом деле, все 4 чемпиона уже подписали документы, дали свое согласие не на словах, а официально на участие в проекте. Они согласились на условия, предложенные организаторами.



Как правило, промоутерам сложно договориться и по встрече 2 чемпионов, здесь же собрано 4. Не ожидаете ли проблем в этом плане, когда от жеребьевки вопрос перейдет непосредственно к делу?

Договаривать ни с кем и ни о чем мы уже не должны. Все со всеми уже договорились. Организаторы объявляют дату и место. Условия участия каждого боксера уже согласованы. Осталось только подготовиться и отбоксировать. А в нашем случае еще и победить. Место проведения боя определяется на усмотрение организаторов. Каждый участник уже дал согласие на проведение поединка в месте, которое ему предложат. Александр Красюк, генеральный директор К2 Promotions в Украине, в интервью Ringside24 рассказал о дальнейших планах чемпиона WBO в тяжелом весе Александра Усика , более детально обозначил нюансы его участия в Мировой боксерской суперсерии (WBSS), а также о том, когда и против кого следует ожидать следующего поединка Александра.«Сегодня мы вылетаем в Монако, где на выходных состоятся официальные процедуры Мировой суперсерии — жеребьевки, назначения. Там будет обсуждаться и дата первого боя Александра. Сама процедура жеребьевки пройдет в субботу, 8 июля», — заявил Александр Красюк.«Наши задачи получить соперника, дату и место. На официальной процедуре жеребьевки будут присутствовать я, Александр Усик, его менеджер Эгис Климас и тренер Сергей Ватаманюк. Вчера Александр прилетел из Буковеля, где проводил этап общефизической подготовки, в Киев, чтобы сегодня успеть на самолет.Таким образом, поединок Александра, который планировался на конец августа в Украине, будет отменен. Скорее всего, поединок Александра пройдет теперь в сентябре, и в зависимости от того, кто будет соперником, будет определено и место. Возможно, это тоже будет Украина.Наиболее вероятными противника Александр, как сеяного боксера, на данный момент мне видятся Марко Хук и Кшиштоф Гловацкий. Хотя кандидатура польского боксера еще окончательно не утверждена, возможен также вариант с кубинцем Майком Пересом, который недавно спустился в „крузера". Еще есть два несеянных боксера — Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик, но россиянин — обязательный претендент Мариусу Бриедису, а поляк — Мурату Гассиеву. На выходных это все должно определится.На данный момент Александр готовит «физику» с Сергеем Ватаманюком, до его тренера Расса Анбера очередь еще не дошла. Вряд ли, в лагере Усика появятся новые имена.8 человек, 4 чемпиона мира. Я ангажированный человек (смеется). Теоретически, конечно, можно. Если поставить вопрос, если ли шансы на победу? Конечно, есть. Высоки ли эти шансы? Достаточно высоки. Но, по правилам турнира, поражение можно заработать не только в ринге. Травма, например, или какие-то другие обстоятельства могут стать определяющими. Если боксер получит травму во время подготовки, он покидает турнир.У нас действительно были сомнения, и эти сомнения мы высказали организаторам. И они предоставили нам достаточные аргументы для того, чтобы мы согласились участвовать в этом турнире. На самом деле, все 4 чемпиона уже подписали документы, дали свое согласие не на словах, а официально на участие в проекте. Они согласились на условия, предложенные организаторами.Договаривать ни с кем и ни о чем мы уже не должны. Все со всеми уже договорились. Организаторы объявляют дату и место. Условия участия каждого боксера уже согласованы. Осталось только подготовиться и отбоксировать. А в нашем случае еще и победить. Место проведения боя определяется на усмотрение организаторов. Каждый участник уже дал согласие на проведение поединка в месте, которое ему предложат.