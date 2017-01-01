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WBC представил «бриллиантовые» пояса для Всемирной боксерской суперсерии

WBC представил «бриллиантовые» пояса для Всемирной боксерской суперсерии. Фото BoxingScene

Всемирный боксерский совет (WBC) представил бриллиантовый пояс, который достанется победителю Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

За трофей будут сражаться боксеры в двух весовых категориях - во втором среднем (76,2 кг) и первом тяжелом весе (до 90,9 кг).

Этот пояс является самым престижным титулом организации и ранее стоял на кону поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО).

«Этот турнир подразумевает поединки лучших с лучшими, - приволит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene. -  Не будет легкой борьбы и любой, кто победит будет признан одним из самых экстраординарных и элитных боксеров. Поэтому мы с гордостью поставим на кон «бриллиантовые» пояса WBC».

В первом сезоне WBSS будут участвовать 16 элитных бойцов – восемь во втором среднем весе и восемь первом тяжелом.

Напомним, украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) подтвердил свое участие в WBSS.



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