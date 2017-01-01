WBC представил «бриллиантовые» пояса для Всемирной боксерской суперсерии

Сегодня, 14:16 0 | Единоборства / Бокс

Всемирный боксерский совет (WBC) представил бриллиантовый пояс, который достанется победителю Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).



За трофей будут сражаться боксеры в двух весовых категориях - во втором среднем (76,2 кг) и первом тяжелом весе (до 90,9 кг).



Этот пояс является самым престижным титулом организации и ранее стоял на кону поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО).



«Этот турнир подразумевает поединки лучших с лучшими, - приволит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene. - Не будет легкой борьбы и любой, кто победит будет признан одним из самых экстраординарных и элитных боксеров. Поэтому мы с гордостью поставим на кон «бриллиантовые» пояса WBC».



В первом сезоне WBSS будут участвовать 16 элитных бойцов – восемь во втором среднем весе и восемь первом тяжелом.



Напомним, украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO







Всемирный боксерский совет (WBC) представил бриллиантовый пояс, который достанется победителю Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).За трофей будут сражаться боксеры в двух весовых категориях - во втором среднем (76,2 кг) и первом тяжелом весе (до 90,9 кг).Этот пояс является самым престижным титулом организации и ранее стоял на кону поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО).«Этот турнир подразумевает поединки лучших с лучшими, - приволит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene. - Не будет легкой борьбы и любой, кто победит будет признан одним из самых экстраординарных и элитных боксеров. Поэтому мы с гордостью поставим на кон «бриллиантовые» пояса WBC».В первом сезоне WBSS будут участвовать 16 элитных бойцов – восемь во втором среднем весе и восемь первом тяжелом.Напомним, украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) подтвердил свое участие в WBSS.