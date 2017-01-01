Мэнни Пакьяо подумывает о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) заявил, что подумывает над завершении своей спортивной карьеры после спорного поражения от 29-летнего австралийца Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО).
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