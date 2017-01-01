Мэнни Пакьяо подумывает о завершении карьеры

Сегодня, 11:04 0 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) заявил, что подумывает над завершении своей спортивной карьеры после спорного



«Я приму во внимание мнение людей, мнение моей семьи и состояние моего тела. Сначала нужно расслабиться и восстановиться после боя, а потом уже серьезно подумаю над этим вопросом, - сказал Мэнни Пакьяо, которому в декабре исполнится 39 лет.



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Отметим, что тренер Пакьяо Фредди Роуч и его жена Джинки сказали, что посоветуют Мэнни повесить перчатки на гвоздь.



Напомним, 2 июля в Австралии Джефф Хорн победил Мэнни Пакьяо единогласным, но спорным решением судей и отобрал у него титул чемпиона WBO в полусреднем весе.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) заявил, что подумывает над завершении своей спортивной карьеры после спорного поражения от 29-летнего австралийца Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО).«Я приму во внимание мнение людей, мнение моей семьи и состояние моего тела. Сначала нужно расслабиться и восстановиться после боя, а потом уже серьезно подумаю над этим вопросом, - сказал Мэнни Пакьяо, которому в декабре исполнится 39 лет.Отметим, что тренер Пакьяо Фредди Роуч и его жена Джинки сказали, что посоветуют Мэнни повесить перчатки на гвоздь.Напомним, 2 июля в Австралии Джефф Хорн победил Мэнни Пакьяо единогласным, но спорным решением судей и отобрал у него титул чемпиона WBO в полусреднем весе.

По материалам: Boxingnews