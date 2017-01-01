Боб Арум: Этот Пакьяо не похож на Пакьяо даже версии 2016 года

Сегодня, 10:51 0 | Единоборства / Бокс

Того Мэнни Пакьяо (59-7-2, 28 КО), который в 2016 году комфортно перебоксировал Тимоти Брэдли и деклассировал Джесси Варгаса, в ринге на стадионе в Брисбене не было. В этом убеждён его промоутер Боб Арум, который считает, что попытки филиппинца совмещать политическую и спортивную карьеры вкупе с возрастом были не последними причинами спорного



«Для начала мне нужно узнать, хочет ли он вообще продолжать выступать, — заявил Арум в комментарии Los Angeles Times. — Потому что были некоторые беспокоящие "звоночки". Сидя в рингсайде, я сказал: "Это не тот Мэнни Пакьяо, который был даже год назад". Нельзя быть сенатором и в свободное время боксировать. И ещё он стареет, а не молодеет».



По словам промоутера, если 38-летний Пакмен всё же захочет воспользоваться пунктом контракта о матче-реванше, такая встреча состоится в конце года и, скорее всего, снова на родине Хорна.



«В Австралии уже называют безумные цифры, которые позволят организовать этот бой на ноябрь или декабрь. Интерес просто невообразимый», — отметил Арум.



Напомним, 2 июля в Австралии Джефф Хорн победил чемпиона WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо со счетом 117-111 и 115-113 (дважды), но многие посчитали решение судей спорным.



Того(59-7-2, 28 КО), который в 2016 году комфортно перебоксировал Тимоти Брэдли и деклассировал Джесси Варгаса, в ринге на стадионе в Брисбене не было. В этом убеждён его промоутер Боб Арум, который считает, что попытки филиппинца совмещать политическую и спортивную карьеры вкупе с возрастом были не последними причинами спорного поражения Пакмена в недавнем бою с Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО).«Для начала мне нужно узнать, хочет ли он вообще продолжать выступать, — заявил Арум в комментарии Los Angeles Times. — Потому что были некоторые беспокоящие "звоночки". Сидя в рингсайде, я сказал: "Это не тот Мэнни Пакьяо, который был даже год назад". Нельзя быть сенатором и в свободное время боксировать. И ещё он стареет, а не молодеет».По словам промоутера, если 38-летний Пакмен всё же захочет воспользоваться пунктом контракта о матче-реванше, такая встреча состоится в конце года и, скорее всего, снова на родине Хорна.«В Австралии уже называют безумные цифры, которые позволят организовать этот бой на ноябрь или декабрь. Интерес просто невообразимый», — отметил Арум.Напомним, 2 июля в Австралии Джефф Хорн победил чемпиона WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо со счетом 117-111 и 115-113 (дважды), но многие посчитали решение судей спорным.