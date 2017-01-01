На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Владимир Кличко – в топ-5 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

Владимир Кличко – в топ-5 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

Украинский боксер Владимир Кличко вошел в первую пятерку рейтинга авторитетного специализированного издания The Ring Magazine, чьи пояса и «табели о рангах» котируются на уровне официальных.

Клдичко расположился на третьей, а если учитывать чемпиона, выносящегося за рамки, то на четвертой строчке обновленного рейтинга издания.

Возглавляет список экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем в допингом и наркотиками, но не потерявший ни один пояс на ринге. На второй позиции – действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. Третьим идет обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер. Замыкает пятерку лучших болгарин Кубрат Пулев.

Первая десятка рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

Чемпион: Тайсон Фьюри

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Владимир КЛИЧКО

4. Кубрат Пулев

5. Луис Ортис

6. Джозеф Паркер

7. Александр Поветкин

8. Энди Руис

9. Диллиан Уайт

10. Доминик Бризил
По материалам: klitschko-brothers
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Фьюри: Настоящий чемпион — я, а не Джошуа, Уайлдер и Паркер
Тайсон Фьюри: Жду досрочной победы Владимира, он лучший боксер, чем Джошуа
Рейтинг ESPN: Владимир Кличко второй после Тайсона Фьюри
Деонтей Уайлдер о бое Кличко - Джошуа
Уайлдер: Если Фьюри победит Кличко в реванше, я заберу его пояса
Рейтинг WBC: Глазков поднялся на третье место, Фьюри вылетел из ТОП-15
Поветкин исключен из рейтинга WBA, Бриггс – на седьмом месте
Дэвид Хэй - в десятке лучших супертяжеловесов по версии The Ring Magazine
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Владимир Кличко – в топ-5 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring
Соперник Ломаченко: Знаю, что не буду фаворитом в бою с украинцем
Боб Арум: Пакьяо был самоуверен, а в его углу были идиоты
Представитель Руденко: Было бы здорово провести реванш с Поветкиным в Украине
У Редкача сильный шок, информация о реанимации не подтвердилась

Последние новости спорта

23:23 Симона Халеп вышла в третий круг Уимблдона 83 | Теннис

23:10 Уимблдон. Надаль вышел в третий раунд, победив Янга 149 | Теннис

22:21 Владимир Кличко – в топ-5 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring 113 | Бокс

22:11 Алексей Касьянов: От нас никто не ожидал победы, это и помогло 84 | Легкая атлетика

21:58 Алина Шух: Эмоции во время командных соревнований ни с чем не сравнить 98 | Легкая атлетика

21:40 Уимблдон. Квитова зачехлила ракетку во втором круге 99 | Теннис

21:26 Винус Уильямс стала участницей третьего круга «мэйджора» в Лондоне и другие результаты 178 | Теннис

21:10 Уимблдон. Свитолина отдала три гейма Скьявоне и вышла в третий круг 184 | Теннис / Главные новости спорта

20:40 Итальянец Фабио Ару победил на пятом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 143-й (+Видео) 120 | Велоспорт

20:19 Уимблдон. Маррей обыграл Брауна во втором круге 158 | Теннис

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Свитолина отдала три гейма Скьявоне и вышла в третий круг
Бондаренко и Проценко сделали победный дубль на турнире в Венгрии
Уимблдон. Леся Цуренко на старте обыграла Юлию Гергес
Уимблдон. Долгополов не смог доиграть матч против Федерера (+Видео)
Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги