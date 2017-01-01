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Соперник Ломаченко: Знаю, что не буду фаворитом в бою с украинцем

Соперник Ломаченко: Знаю, что не буду фаворитом в бою с украинцем

Колумбийский боксер Мигель Марриага (25-2, 21 КО), в бою с которым 5 августа в Лос-Анджелесе украинец Василий Ломаченко будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, рассказал, почему согласился на бой с украинцем, а также заявил, что переход в новую весовую категорию не станет для него проблемой.

По словам Марриаги, его команда получила предложение от Top Rank с возможностью выбора, а его промоутер отдал предпочтение бою с Ломаченко.

«Когда мы с моим тренером встретились с промоутером – Рикардо Мальдонадо, он сказал, что разговаривал с представителями Top Tank и получил предложение провести поединок или с каким-то филиппинским боксером, не запомнил его имя, или с Василием Ломаченко, и менеджер взял на себя смелость принять бой с украинцем без моего предварительного согласия, - цитирует Марриагу Еl Нeraldo. - Я ответил: «Конечно, никаких проблем, я готов к этому бою. Знаю, что я не буду фаворитом в этом поединке, но бой даст мне хорошую возможность вновь заявить о себе, а также шанс выиграть титул чемпиона мира».

Для поединка с Ломаченко Марриаге придется подняться на одну весовую категорию выше, однако 30-летнего колумбийца это не смущает.

«В своем последнем бою с Оскаром Вальдесом я весил 129 фунтов (бой с украинцем пройдет во втором полулегком весе – до 130 фунтов) У меня нет никаких проблем с этим весом».


По материалам: klitschko-brothers
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