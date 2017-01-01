Соперник Ломаченко: Знаю, что не буду фаворитом в бою с украинцем

Колумбийский боксер Мигель Марриага (25-2, 21 КО), в бою с которым 5 августа в Лос-Анджелесе украинец Василий Ломаченко будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, рассказал, почему согласился на бой с украинцем, а также заявил, что переход в новую весовую категорию не станет для него проблемой.
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