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Боб Арум: Пакьяо был самоуверен, а в его углу были идиоты

Боб Арум: Пакьяо был самоуверен, а в его углу были идиоты

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо  (59-7-2, 38 КО), прокомментировал поражение своего клиента в поединке с австралийцем Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО), упрекнув филиппинца в излишней уверенности в себе.

«Вот что случается, когда вы самоуверены, а в вашем углу сидят идиоты, которые говорят, что единственный шанс Хорна на победу — если Мэнни упадёт по дороге к рингу. Что это за дерьмо?, — приводит слова Арума BoxingScene. - Я видел этого парня во время боя в Новой Зеландии и понимал, что будет жёсткий поединок.

Если Пакьяо захочет реванша, я организую второй бой, но я не сторонник этого, всё будет на усмотрение Мэнни. В целом же встреча была близкой и могла пойти как в одну, так и в другую сторону. Но мы не можем оспаривать итог. В ранних раундах выиграл Хорн, дальше Пакьяо был лучше, но финальный раунд остался за австралийцем.

Если вы отдадите 11-й раунд Мэнни, то будет ничья, если Хорну, то значит, это его победа».

Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах

2 июля в Австралии местный боксер Джефф Хорн победил чемпиона WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо со счетом 117-111 и 115-113 (дважды), но многие посчитали решение судей спорным.
Тренер Пакьяо, Фредди Роуч, считает, что Мэнни стоит подумать о завершении профессиональной карьеры.

Роуч: Возможно, быть и сенатором, и бойцом — чересчур для Пакьяо
По материалам: Чемпионат.com
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