Представитель Руденко: Было бы здорово провести реванш с Поветкиным в Украине

Сегодня, 10:53 0 | Единоборства / Бокс

Владислав Елисеев, представитель украинского супертяжеловеса Андрея Руденко (31-3-0, 19 KO), в интервью Александром Поветкиным (32-1-0, 23 KO) в Украине, если бы нашелся спонсор.



Напомним, 1 июля в Москве Поветкин в 12-раундовом поединке победил Руденко единогласным решением судей и завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе.



— В первом же раунде украинский боксёр едва не снялся, но в итоге выстоял весь поединок. В этом моменте можно найти позитив?

— Конечно. В первом раунде вопрос о снятии действительно стоял остро. Был момент, когда Андрей готов был это сделать, но мы всей командой убедили его продолжать. Досрочный конец был невыгоден никому. В таком случае бой либо был признан несостоявшимся, либо Руденко получил бы технический нокаут. Учитывая случившееся, довольны, что бой не завершился досрочно. В первую очередь сильно переживали и за здоровье Андрея. Пока судья пытался выяснить, что с нашим боксёром, Руденко ясно дал понять, что у него спазм.



Сейчас у него всё в порядке со здоровьем. Пока не созванивались, но он на всякий случай должен был сделать МРТ. Вроде бы чувствует себя в порядке. Дай бог, серьёзных травм удалось избежать.



— Визуально казалось, что к середине боя боль у Руденко ушла…

— Нет, Андрей боксировал через боль. Находясь в первом ряду, кричал ему, что нужно продолжать бой через не могу. Руденко — парень волевой, обладает потрясающим характером. Он понимал, что если снимется в первом же раунде, домой будет возвращаться не слишком приятно. Было бы здорово, если бы Руденко выиграл и вернулся домой как герой, но и так его встретили достойно. Все говорили, что он молодец. Любой боец на месте Андрея либо лёг, либо отказался от продолжения.



— После восьмого раунда украинец подходил к рефери и показывал, что не может продолжать. Почему угол настаивал на обратном?

— В нашей команде есть опытный тренер Владимир Золотарёв, который подготовил



— Судьи во все раундах отдали победу именно Поветкину. Согласны с таким вердиктом?

— Да, всё по делу. Может, два-три раунда были равные, но россиянин был лучше.



— Вы говорили, что хотите ещё раз встретиться с Поветкиным…

— Я такого не говорил. Меня спросили о реванше, и я ответил, что если вдруг команда Александра предложит такой вариант — согласимся. Сам я не говорил о реванше.



— В контракте такой опции не было?

— Нет, этот пункт отсутствовал.



— Если вдруг переговоры о реванше начнутся, то готовы настоять на том, чтобы он прошёл в Украине?

Было бы здорово, если бы второй поединок между Поветкиным и Руденко состоялся в Украине, перед болельщиками Андрея. У него в стране достаточно много поклонников. Но все упирается в финансовую составляющую. Если бы нашелся человек, который готов выделить на проведение боя деньги, то мы бы с удовольствием устроили в Украине этот поединок.



— Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский после боя заявил, что у него были опасения относительного того, как болельщики встретят Руденко. Вы опасались, что российские болельщики могут неуважительно к отнестись к боксёру и вашей команде в целом?

— Нет, потому что, во-первых, Андрей Рябинский нас заверил, что всё будет хорошо, а он — человек слова. Мы даже не думали о том, в каких отношениях сейчас находятся Россия и Украина. Ни секунды не думали о политике. Всё прошло замечательно. Люди встали под наш гимн, никакой неприязни не было. Когда Руденко выходил на ринг, никаких неприятных выкриков из зала в его адрес не было. Всё прошло цивильно: один боксёр приехал в гости к другому. Они провели бой, обнялись после него, пожали друг другу руки. Всё прошло замечательно, и за это организаторов стоит поблагодарить. Владислав Елисеев, представитель украинского супертяжеловеса(31-3-0, 19 KO), в интервью RT заявил, что его подопеный мог бы провести бой-реванш с россиянином(32-1-0, 23 KO) в Украине, если бы нашелся спонсор.Напомним, 1 июля в Москве Поветкин в 12-раундовом поединке победил Руденко единогласным решением судей и завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе.— Конечно. В первом раунде вопрос о снятии действительно стоял остро. Был момент, когда Андрей готов был это сделать, но мы всей командой убедили его продолжать. Досрочный конец был невыгоден никому. В таком случае бой либо был признан несостоявшимся, либо Руденко получил бы технический нокаут. Учитывая случившееся, довольны, что бой не завершился досрочно. В первую очередь сильно переживали и за здоровье Андрея. Пока судья пытался выяснить, что с нашим боксёром, Руденко ясно дал понять, что у него спазм.Сейчас у него всё в порядке со здоровьем. Пока не созванивались, но он на всякий случай должен был сделать МРТ. Вроде бы чувствует себя в порядке. Дай бог, серьёзных травм удалось избежать.— Нет, Андрей боксировал через боль. Находясь в первом ряду, кричал ему, что нужно продолжать бой через не могу. Руденко — парень волевой, обладает потрясающим характером. Он понимал, что если снимется в первом же раунде, домой будет возвращаться не слишком приятно. Было бы здорово, если бы Руденко выиграл и вернулся домой как герой, но и так его встретили достойно. Все говорили, что он молодец. Любой боец на месте Андрея либо лёг, либо отказался от продолжения.— В нашей команде есть опытный тренер Владимир Золотарёв, который подготовил Владимира Кличко к золотым Олимпийским играм-1996 в Атланте, а Виталия Кличко — к бою с Ленноксом Льюисом. Ему 65 лет исполнится в этом году, и он всю жизнь в боксе. Золотарёву со стороны было виднее, ведь в ринге адреналин и эмоции порой зашкаливают. Наш наставник заметил, что Поветкин после девятого раунда начал уставать. У Руденко были реальные шансы на победу. Александр жёстко попадал, но особого урона Андрею не наносил. Никаких проблем со здоровьем у него не было. Может, менее опытный тренер на месте Золотарёва испугался бы брать на себя ответственность и настоял бы на снятии, но Владимир Алексеевич не из таких.— Да, всё по делу. Может, два-три раунда были равные, но россиянин был лучше.— Я такого не говорил. Меня спросили о реванше, и я ответил, что если вдруг команда Александра предложит такой вариант — согласимся. Сам я не говорил о реванше.— Нет, этот пункт отсутствовал.Было бы здорово, если бы второй поединок между Поветкиным и Руденко состоялся в Украине, перед болельщиками Андрея. У него в стране достаточно много поклонников. Но все упирается в финансовую составляющую. Если бы нашелся человек, который готов выделить на проведение боя деньги, то мы бы с удовольствием устроили в Украине этот поединок.— Нет, потому что, во-первых, Андрей Рябинский нас заверил, что всё будет хорошо, а он — человек слова. Мы даже не думали о том, в каких отношениях сейчас находятся Россия и Украина. Ни секунды не думали о политике. Всё прошло замечательно. Люди встали под наш гимн, никакой неприязни не было. Когда Руденко выходил на ринг, никаких неприятных выкриков из зала в его адрес не было. Всё прошло цивильно: один боксёр приехал в гости к другому. Они провели бой, обнялись после него, пожали друг другу руки. Всё прошло замечательно, и за это организаторов стоит поблагодарить.