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У Редкача сильный шок, информация о реанимации не подтвердилась
У Редкача сильный шок, информация о реанимации не подтвердилась Украинский боксер легкой весовой категории (до 61,2 кг) Иван Редкач (20-3-1, 16 КО), который вечером в понедельник, 3 июля, попал в аварию в США, чувствует себя нормально. Информация о том, что спортсмена забрали в реанимацию, не подтвердилась, врачи поставили ему диагноз «шоковое состояние» и рекомендовали неделю оставаться под их наблюдением. Об этом сам боксер сообщил XSPORT.

«Сейчас все хорошо. Состояние нормализовалось, но шок сильный, - рассказал Редкач. - Я думал, что все намного серьезней, но врачи поставили диагноз «шок» и сказали, чтобы неделю был под их наблюдением. У меня только царапины от стекла. Все хорошо будет.
Как долго пробуду в больнице? До пятницы.

Напомним, что Иван Редкач планирует вернуться в ринг в большом шоу в Лос-Анджелесе 9 сентября.
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