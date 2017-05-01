На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Хрюнов: Бой Поветкина с Руденко был тяжелым, украинец приезжал в Москву не сдаваться

Хрюнов: Бой Поветкина с Руденко был тяжелым, украинец приезжал в Москву не сдаваться

Бой российского боксера Александра Поветкина с украинцем Андреем Руденко получился тяжелым, соперник приехал в Москву не сдаваться и был максимально мотивирован, заявил агентству «Р-Спорт» известный промоутер Владимир Хрюнов.
В субботу, 1 июля,  в Москве Поветкин единогласным решением судей победил Руденко и завоевал титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

Руденко: Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить

«В последних раундах видно было, насколько тяжело давался бой Александру. Руденко был максимально мотивирован. В его штабе были собраны лучшие украинские тренеры, в том числе Владимир Золотарев, тренер братьев Кличко. Два угла сражались, два угла хотели победить. На действиях Поветкина в бою, безусловно, сказались события последнего года, которые любого человека могут вывести из строя. Но Александра это не сломило, он одержал заслуженную победу.

При этом нокаут по ходу боя с Руденко был не очень возможен. Все-таки украинский боксер был готов очень хорошо. Это опытный соперник, который приезжал в Москву не для того, чтобы сдаться», - сказал Хрюнов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Руденко: Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить
Поветкин vs Руденко (Видео боя)
Поветкин: Знал, что Руденко крепкий соперник и просто так не сдастся
Руденко перевесил Поветкина
Поветкин: Руденко - напористый парень, который боксирует с умом
Руденко: Таких соперников, как Поветкин, у меня еще не было
Поветкин считает Руденко опытным и техничным боксером
Поветкин: Буду готов ко всему, что предложит Руденко
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах
Хрюнов: Бой Поветкина с Руденко был тяжелым, украинец приезжал в Москву не сдаваться
Иван Редкач попал в аварию в США и находится в реанимации
Хирн: Я уверен, что Кличко будет драться, если реванш состоится за пределами Великобритании
Лебедев: Санек стал «гасить» с первого раунда, такого Поветкина я еще не видел

Последние новости спорта

15:58 Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах 24 | Бокс

15:11 Украинские велотрекисты заняли 11 призовых мест на «Гран-при Польши» 59 | Велоспорт

14:53 Второй раз за историю киокушинкай в Украине нашему спортсмену удалось завоевать медаль на ЧМ 79 | Другие виды спорта

14:37 Феттель публично извинился за Баку: В пылу борьбы я погорячился 67 | Формула-1

12:52 Хрюнов: Бой Поветкина с Руденко был тяжелым, украинец приезжал в Москву не сдаваться 140 | Бокс

12:32 Иван Редкач попал в аварию в США и находится в реанимации 125 | Бокс

11:10 Хирн: Я уверен, что Кличко будет драться, если реванш состоится за пределами Великобритании 231 | Бокс

10:54 Кастер Семеня может быть не допущена до ОИ, если откажется от гормональной терапии 113 | Легкая атлетика

10:38 Гольфист Тайгер Вудс завершил курс лечения от лекарственной зависимости 108 | Другие виды спорта

09:45 Лебедев: Санек стал «гасить» с первого раунда, такого Поветкина я еще не видел 209 | Бокс

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты
Уимблдон. Свитолина стартовала с победы
Илья Кваша – лучший спортсмен Украины в июне
Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью
Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (59)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги