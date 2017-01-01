Роуч: Возможно, быть и сенатором, и бойцом — чересчур для Пакьяо

Тренер Фредди Роуч намерен обсудить с Мэнни Пакьяо продолжение его боксёрской карьеры. Роуч считает, что филиппинец не может одновременно быть сенатором и выступать на ринге.«Я думаю, в целом бой был хорошим. Хорн очень хорошо дрался. Он оказался жёстче, чем я ожидал. Применял больше физической силы. Он постоянно действовал головой. Не знаю, мог ли рефери это контролировать.У нас с Мэнни будет длинный разговор. Возможно, быть сразу и сенатором, и бойцом — чересчур. Нам не хватало времени на подготовку. Тренировочный лагерь начался не слишком хорошо. Спарринги были плохие, Мэнни был слишком лёгким. Мы с Мэнни обсудим его ощущения, и я выскажу свои мысли», — приводит слова Роуча Boxing News 24.Напомним, 2 июля в Брисбене (Австралия) Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,68 килограмма), уступив австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей.