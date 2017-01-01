Тимоти Брэдли: Хорн не заслужил победу над Пакьяо

Экс-чемпион мира в двух категориях Тимоти Брэдли не увидел победы Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО) над Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) в поединке, проходившем 2 июля в австралийском Брисбене, но при этом отметил, что на действиях «Пакмена» негативно отразился возраст. Экс-чемпион мира в двух категориях Тимоти Брэдли не увидел победы Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО) над Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) в поединке, проходившем 2 июля в австралийском Брисбене, но при этом отметил, что на действиях «Пакмена» негативно отразился возраст.



Напомним, что Пакьяо потерпел поражение спорным, но единогласным решением судей, расставшись с титулом чемпиона мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«И сам Пакьяо, и его команда не стали особо протестовать против решения судей, потому что сегодня Мэнни показал свой 38-летний возраст, — предположил Тимоти в интервью ESPN. — В восьмом или девятом раунде Хорн держался на одном честном слове. Пакьяо практически его вынес, но в следующем раунде убрал ногу с педали газа, а Хорн воспользовался этим и украл два следующих раунда.Джефф провёл прекрасный бой, но я не думаю, что он заслужил победу. Однако, он сделал достаточно, чтобы создалось впечатление, будто он победил. Лицо Мэнни было разбито, кровь стекала по его глазам, прямо как в "Рокки”. И Хорн таки получил эту победу».