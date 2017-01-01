Тимоти Брэдли: Хорн не заслужил победу над Пакьяо

Экс-чемпион мира в двух категориях Тимоти Брэдли не увидел победы Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО) над Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) в поединке, проходившем 2 июля в австралийском Брисбене, но при этом отметил, что на действиях «Пакмена» негативно отразился возраст.
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