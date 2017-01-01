На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Тимоти Брэдли: Хорн не заслужил победу над Пакьяо

Тимоти Брэдли: Хорн не заслужил победу над Пакьяо

Экс-чемпион мира в двух категориях Тимоти Брэдли не увидел победы Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО) над Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) в поединке, проходившем 2 июля в австралийском Брисбене, но при этом отметил, что на действиях «Пакмена» негативно отразился возраст.

Напомним, что Пакьяо потерпел поражение спорным, но единогласным решением судей, расставшись с титулом чемпиона мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).   

«И сам Пакьяо, и его команда не стали особо протестовать против решения судей, потому что сегодня Мэнни показал свой 38-летний возраст, — предположил Тимоти в интервью ESPN. — В восьмом или девятом раунде Хорн держался на одном честном слове. Пакьяо практически его вынес, но в следующем раунде убрал ногу с педали газа, а Хорн воспользовался этим и украл два следующих раунда.

Джефф провёл прекрасный бой, но я не думаю, что он заслужил победу. Однако, он сделал достаточно, чтобы создалось впечатление, будто он победил. Лицо Мэнни было разбито, кровь стекала по его глазам, прямо как в "Рокки”. И Хорн таки получил эту победу».

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)
По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Для боя Пакьяо — Хорн на 23 апреля забронирована арена
Тимоти Брэдли победил Мэнни Пакьяо
Бой Пакьяо – Брэдли. Видео
Роуч: Чтобы получить реванш с Мейвевезером, Пакьяо должен ярко победить Хорна
Леннокс Льюис: «Брэнду Мэнни Пакьяо не был причинен вред»
Хорн: Если я донесу до Пакьяо удар справа, он отправится спать
Пакьяо проведет матч-реванш с Тимоти Брэдли 12 апреля
Тимоти Брэдли: Я снимаю шляпу перед Пакьяо
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях
Тимоти Брэдли: Хорн не заслужил победу над Пакьяо
Джошуа: Бой в Вегасе может заставить кровь Кличко кипеть
Руденко: Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить
Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Последние новости спорта

13:45 Свитолина: Сезон назову успешным, если закончу его в топ-5 рейтинга WTA 64 | Теннис

12:39 Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях 105 | Бокс / Фото

12:03 Тимоти Брэдли: Хорн не заслужил победу над Пакьяо 104 | Бокс

11:50 Джошуа: Бой в Вегасе может заставить кровь Кличко кипеть 159 | Бокс

11:11 Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью 157 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

09:55 Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе 224 | Борьба / Главные новости спорта

21:17 Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова 318 | Теннис

21:01 Украинцы завоевали две бронзы на юниорском ЧЕ по плаванию 291 | Плавание

20:31 Елизавета Каланина – бронзовый призер этапа Гран-при по дзюдо в Китае 230 | Единоборства

19:51 Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре 299 | Велоспорт / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью
Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе
Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре
Богдан Бондаренко – второй на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Поветкин победил Руденко, но не смог нокаутировать








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (33)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги