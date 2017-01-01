Джошуа: Бой в Вегасе может заставить кровь Кличко кипеть

Сегодня, 11:50 0 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) считает, что



«Мяч на стороне Кличко", — цитирует Джошуа Sky Sports. - Я буду продолжать свою карьеру. Хочет он реванша или нет — его решение. Нашим планом В будет бой с Пулевым. С поясами WBA, IBF и IBO у меня есть обязательства по защите, и Пулев — один из обязательных претендентов. Так что и с Кличко, и с Пулевым драться будет здорово. Меня не беспокоит, с кем именно.



Кличко получил много уважения на «Уэмбли», хоть и проиграл. Вегас — Мекка бокса, и это шанс. Думаю, Вегас может заставить его кровь кипеть».



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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) считает, что Владимир Кличко (63-5, 53 КО) может захотеть реванша с ним, чтобы провести бой в Лас-Вегасе.«Мяч на стороне Кличко", — цитирует Джошуа Sky Sports. - Я буду продолжать свою карьеру. Хочет он реванша или нет — его решение. Нашим планом В будет бой с Пулевым. С поясами WBA, IBF и IBO у меня есть обязательства по защите, и Пулев — один из обязательных претендентов. Так что и с Кличко, и с Пулевым драться будет здорово. Меня не беспокоит, с кем именно.Кличко получил много уважения на «Уэмбли», хоть и проиграл. Вегас — Мекка бокса, и это шанс. Думаю, Вегас может заставить его кровь кипеть».