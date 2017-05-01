Руденко: Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить

Сегодня, 18:10 0 | Единоборства / Бокс

Украинский боксер Андрей Руденко (31-3-0, 19 KO) получил травму шеи в поединке с россиянином Александром Поветкиным (32-1-0, 23 KO) и пройдет дополнительное медобследование. Об этом Руденко сообщил



Поветкин в 12-раундовом поединке с Руденко завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. Поединок едва не был остановлен в первом же раунде. После одного из ударов Поветкина украинец пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, Руденко продолжил поединок.



«Это [травма] помешало мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость, - сказал Руденко. - Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдем обследование и сделаем МРТ. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня».



Украинский боксер также подтвердил информацию о том, что он рассматривал вариант досрочного завершения боя из-за повреждения. «Я вообще не мог двигать шеей и думал о возможности сняться с поединка. Но ничего такого не произошло, мог и я ему тоже где-то в нижнем бою попасть».



Руденко отметил, что Поветкина ему не в чем винить, а сама атмосфера боя была бесконфликтной.





Украинский боксер(31-3-0, 19 KO)получил травму шеи в поединке с россиянином(32-1-0, 23 KO) и пройдет дополнительное медобследование. Об этом Руденко сообщил ТАСС Поветкин в 12-раундовом поединке с Руденко завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. Поединок едва не был остановлен в первом же раунде. После одного из ударов Поветкина украинец пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, Руденко продолжил поединок.«Это [травма] помешало мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость, - сказал Руденко. - Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдем обследование и сделаем МРТ. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня».Украинский боксер также подтвердил информацию о том, что он рассматривал вариант досрочного завершения боя из-за повреждения. «Я вообще не мог двигать шеей и думал о возможности сняться с поединка. Но ничего такого не произошло, мог и я ему тоже где-то в нижнем бою попасть».Руденко отметил, что Поветкина ему не в чем винить, а сама атмосфера боя была бесконфликтной.