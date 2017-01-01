Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

В Брисбене (Австралия) на арене Suncorp Stadium состоялся вечер бокса, в главном поединке которого 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) не сумел защитить титул чемпиона по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), проиграв 29-летнему австралийцу Джеффу Хорну (17-0-1, 11 КО).Бой длился все 12 раундов и по его итогам судьи единогласным решением отдали победу австралийцу. Счет судейских записок 117:111, 115:113, 115:113 в пользу Хорна.Напомним, Пакьяо в августе 2016 года объявил о возобновлении карьеры, а в ноябре завоевал титул чемпиона по версии WBO, победив американца Джесси Варгаса.