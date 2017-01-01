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Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)
В Сакраменто (США) на арене Omega Products International состоялся вечер бокса, в главном поединке которого украинский полусредневес (до 66,7 кг) Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) одержал досрочную победу над мексиканцем Хесусом Альваресом Родригесом (15-3, 11 КО).

Рассчитанный на восемь раундов бой, завершился в третьем раунде. Уже в первой трехминутке Шелестюк отправил Родригеса в нокдаун, а в третьем во второй раз отправил соперника на настил ринга, после чего рефери остановил бой.



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