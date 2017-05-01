Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Сегодня, 10:26 425 | Бокс / Видео

В Москве состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (32-1-0, 23 KO) и 33-летним украинцем Андреем Руденко (31-3-0, 19 KO).

Поветкин одержал победу единогласным решением судей и завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе.





