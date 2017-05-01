Поветкин: Знал, что Руденко крепкий соперник и просто так не сдастся

Российский боксёр Александр Поветкин (32-1-0, 23 KO) прокомментировал победу над украинцем Андреем Руденко (31-3-0, 19 KO), заявив, что такие бои помогают ему приобрести новый опыт.«Знал, что это крепкий соперник, который просто так не сдастся. Что-то не получалось, но, наверное, этот бой должен был так пройти, чтобы приобрести какой-то опыт. На таких соперниках я расту.Что дальше? Надо спрашивать у моего менеджера. У меня же отличные ощущения, этот бой был нужен, нужно было продышаться 12 раундов. Будем идти дальше, исправлять ошибки, становиться сильнее», — заявил Поветкин после боя.Поединок прошел в Москве и завершился победой россиянина единогласным решением судей. На кону стояли вакантные интернациональные титулы WBA/WBO.