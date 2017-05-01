Поветкин победил Руденко, но не смог нокаутировать

В Москве состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (32-1-0, 23 KO) и 33-летним украинцем Андреем Руденко (31-3-0, 19 KO). На кону боя стояли вакантные интернациональные титулы WBA/WBO.Уже в первом раунде бой оказался под угрозой срыва. В одном из эпизодов, при размене ударами Поветкин нанес согнувшемуся украинцу удар по затылку. Когда рефери развел боксеров, Руденко ушел в угол и просигнализировал о том, что получил травму шеи, держа голову набок. Подошел врач и угол украинца, пауза затянулась на несколько минут, но бой был продолжен.На протяжении всего боя хозяин ринга доминировал, был быстрее и разнообразнее в атаках. У Руденко были отдельные удачные моменты, но было видно, что ему непросто боксировать, он часто хватался за травмированную шею и мужественно держал удары соперника.В перерыве, после восьмого раунда, Руденко показал жестом, что не хочет продолжать бой, но в итоге бой вновь продолжился.В заключительном раунде Поветкин предпринял попытку нокаутировать соперника, но украинец не позволили ему это сделать.По итогам 12-ти раундов судьи единогласным решением отдали победу Поветкину - 120:109, и дважды 120:108.Таким образом, вопреки прогнозам многих экспертов и фанов «Русскому Витязю» не удалось нокаутировать украинца. Руденко продемонстрировал мужество и показал себя настоящим воином.