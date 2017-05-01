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Шкаликов: Поветкин победит Руденко нокаутом
Шкаликов: Поветкин победит Руденко нокаутомРоссийский промоутер и комментатор Андрей Шкаликов заявил, что Александр Поветкин одержит досрочную победу над украинцем Андреем Руденко в титульном поединке, который состоится в субботу в Москве,

Поветкин и Руденко проведут 12-раундовый бой за интернациональные титулы WBA/WBO.

«Я посмотрел бои Андрея Руденко - это хороший боксер, но его уровень чуть выше среднего, - сказал Шкаликов. - Я думаю, что Александр сможет его победить в средних раундах, примерно после пятого. Все же у него был длительный простой, более полугода, но Поветкин находится в хорошей форме. Он легче своего оппонента, поэтому будет быстрее, и я не вижу каких-то сложностей для него. Думаю, что бой завершится досрочной победой Александра, где-то после пятого раунда.

Я на 99,9 процента уверен в том, что Александр сегодня выиграет. Руденко мне показался немного рыхлым боксером, ему для улучшения скорости и выносливости надо сбрасывать килограммов десять. И если бой зайдет в дальние раунды, то преимущество Александра будет очевидно. Но, думаю, что до этого дело не дойдет».

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По материалам: Р-Спорт
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