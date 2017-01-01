Украина подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу-2019

Чемпионат мира-2019 по боксу может пройти в Киеве заявил советник президента Федерации бокса Украины Дмитрий Гайструк, сообщает Xsport.
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