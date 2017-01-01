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Украина подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу-2019

Украина подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу-2019

Чемпионат мира-2019 по боксу может пройти в Киеве заявил советник президента Федерации бокса Украины Дмитрий Гайструк, сообщает Xsport.

Федерация бокса Украины в ближайшее время подаст заявку на право проведения турнира. Презентация заявки состоится 24 июля на заседании исполкома Международной федерации бокса (AIBA).

Козырем украинской заявки станет опыт успешного проведения чемпионата Европы-2017, который прошел в Харькове.

«Все остались довольны уровнем организации чемпионата Европы. Федерация бокса Украины почувствовала в себе силы проводить турниры такого уровня. Следующим шагом станет подача заявки на проведение чемпионата мира-2019 - лицензионного к Олимпийским играм в Токио. 24 июля в Москве на заседании исполнительного комитета AIBA мы презентуем нашу заявку».

По словам Гайструка, позицию Украины в борьбе за чемпионат мира могут ослабить проблемы с допуском на харьковский чемпионат Европы сборной Косово.

«Получить чемпионат мира будет тяжело. Соперники планируются очень серьезные.
На чемпионате Европы у нас возникли трудности с допуском команды из Косово по причине того, что Украина не признает статус Косово как государства.

AIBA осталось очень довольна уровнем организации турнира, телевизионной трансляцией, но остался определенный осадок от того, что мы не смогли преступить через государственные законы и в виде исключения допустить команду Косово на чемпионат Европы, который является единственным отбором на чемпионат мира. Сейчас мы будем общаться и с AIBA, и с Европейской конфедерацией и сделаем максимально привлекательную заявку, чтобы получить право на чемпионат мира. Мы готовы».

По словам Гайструка, бюджет проведения чемпионата Европы-2017 составил более 1 млн долларов.  

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